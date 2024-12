Idosa fica ferida após assalto à ônibus em frente ao TJAM, em Manaus

Uma idosa sofreu ferimentos após uma tentativa de assalto dentro de um ônibus coletivo, em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus, nesta terça-feira (3). O suspeito do crime foi preso.

Testemunhas informaram que o suspeito anunciou o assalto dentro do coletivo, o que gerou pânico dentro do veículo. Assim que perceberam, os policiais do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e agentes de segurança do TJAM conseguiram frustrar o assalto,

O suspeito ainda chegou a fazer disparos contra o vidro do ônibus, o que acabou ferindo uma passageira idosa. Ela foi atendida ainda no local e não teve ferimentos graves.

O homem foi preso em flagrante.

