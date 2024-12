VÍDEO: Zelador é agredido e ameaçado de morte por morador de condomínio

Um homem, que não teve a identidade revelada, está sendo investigado após agredir e ameaçar de morte o zelador do Condomínio Spazio Cristalli, localizado no bairro Coophema, em Cuiabá (MT). O agressor, morador do Bloco E, solicitou imagens de uma câmera de segurança, acreditando que sua casa havia sido invadida, e ficou irritado ao saber que não conseguiria a resposta imediata.

O incidente aconteceu na tarde de quarta-feira (11), e as imagens das câmeras da guarita mostram o zelador, de 36 anos, e uma mulher dentro do local. O agressor começa a gritar para que a porta seja aberta. O zelador tenta explicar que não poderia extrair as imagens naquele momento, pois isso é responsabilidade da empresa de segurança, mas é interrompido pelo agressor, que começa a agredi-lo fisicamente, com socos e insultos.

Em um determinado momento, o agressor levanta a camiseta e mostra o que aparenta ser uma arma de fogo e diz: “Eu mato você agora, aqui, seu b*”. O tempo todo a vítima, mesmo sendo agredida, pede que o morador se acalme para que possam conversar. Enquanto isso, a mulher que presencia toda a situação fica acuada, no canto da guarita.

No final, o agressor ameaça o zelador para que o mesmo envie as imagens. “Se você apagar [as imagens], cara, você vai estar dando a sua vida por nada”, diz o agressor. Ao que a vítima responde que não vai apagar e que enviará as gravações.

O síndico do condomínio encaminhou um comunicado aos moradores relatando a situação e dizendo que o agressor teria acusado a administração do condomínio de apagar imagens da câmera de segurança que mostrariam a suposta invasão ao apartamento dele.

“Como síndico, devo enfatizar que tais acusações são completamente infundadas e levianas. Repudio veementemente este tipo de comportamento violento e as falsas alegações contra nossa administração”, diz trecho do comunicado, que também solicita àqueles que tenham presenciado o caso a entrarem em contato.

De acordo com a Polícia Civil a ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, que investiga o caso.

*Com informações Metropoles

