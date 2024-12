Homem é preso por furtar roupas em loja de departamento em Manaus

Um homem não identificado foi preso nesta quinta-feira (19), ele é suspeito de furtar peças de roupas de uma loja de departamento, dentro de um shopping, localizado no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

Por volta das 20h40, policiais militares que realizavam patrulhamento ostensivo a pé, na avenida Mário Ypiranga, foram acionados pelo segurança de um shopping. O funcionário informou que um homem havia furtado produtos da loja e estava tentando fugir.

Os policiais militares localizaram o suspeito correndo nas proximidades e conseguiram detê-lo em via pública. Durante a revista pessoal, foram encontradas várias peças de roupas masculinas.

Após a detenção, o homem foi conduzido, juntamente com os itens recuperados, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱