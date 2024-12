Homem é preso ao ser flagrado levando pão com recheio de drogas para presos no Amazonas

Os policiais encontraram as drogas enquanto revistava o homem

Um homem não identificado, foi preso neste sábado (21), em Coari, interior do Amazonas, ao tentar contrabandear drogas para dentro da delegacia da cidade. O suspeito escondeu as drogas dentro de pães para poder entregar para os presos no local.

A descoberta ocorreu durante uma revista realizada pelos agentes da delegacia, que encontraram os ilícitos escondidos.

A identidade do homem não foi revelada, e as autoridades também não informaram a quantidade e o tipo de droga envolvida.

A Polícia Civil de Coari agora conduz uma investigação para determinar se outras pessoas estão envolvidas no caso e para rastrear a origem das drogas.

