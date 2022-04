Médico amazonense morre em avião a caminho de lua de mel em Maldivas

O médico amazonense Glauto Tuquarre, de 49 anos, morreu em um avião, quando viajava para a lua de mel com a esposa, na madrugada desta segunda-feira (25).

O avião partiu do Brasil com destino às Maldivas no domingo (24). A suspeita, segundo familiares, é que ele tenha sofrido um infarto.

Glauto, que é oncologista, e a esposa, a publicitária Lícia Dutra Tuquarre, se casaram no sábado (23), em Teresina (PI). Os dois estavam dentro do avião quando Glauto começou a passar mal. Ele recebeu assistência de médicos que estavam a bordo, mas não resistiu.

O avião pousou em Doha, capital do Catar, por volta das 10h20, horário de Brasília, para uma conexão que já estava prevista para o voo.

Familiares e amigos piauienses se mobilizam para ajudar a esposa a trazer o corpo de Doha para o Brasil. Ainda não há detalhes de quando essa transferência deve acontecer.

Quem era Glauto?

Nascido no Amazonas, o médico formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Glauto Tuquarre era especializado em oncologia. Atualmente, ele morava em Teresina, no Piauí.

Ele tinha mestrado em câncer de intestino e era doutorando em recidiva do câncer de mama (retorno da doença após o paciente ser considerado curado).

Considerado um profissional experiente, Glauto atuou em Roraima e no Maranhão, onde também foi professor da Universidade Estadual, além do Piauí. Em Teresina, o médico era sócio de uma clínica e também já lecionou em faculdades de medicina da cidade.

*Com informações do G1 de Piauí

Leia mais:

Profissional da saúde é encontrado morto dentro de carro após infarto em Manaus

Uso prolongado de paracetamol aumenta risco de derrame e infarto, aponta pesquisa

Marlídice Peres, viúva do senador Jefferson Peres, morre em Manaus