Profissional da saúde é encontrado morto dentro de carro após infarto em Manaus

Moradores identificaram o corpo dentro do carro e notaram que Edifran não estava mais vivo

Manaus (AM)- O técnico em enfermagem, Edifran Garcia de Souza, de 41 anos, morreu dentro de seu carro após um infarto fulminante, na tarde deste sábado (12). O corpo do homem foi encontrado na rua Hibisco, no bairro Grande Vitória, zona Leste de Manaus.

Conhecido como “Careca”, o homem foi encontrado morto por populares dentro do seu carro – um Fiat Uno, cor preta.

Ao notarem algo estranho, os moradores do local foram até o carro e perceberam que Edifran não estava mais vivo. Eles acionaram o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo para o reconhecimento da família.

Família abalada

O homem era amado pela família e amigos

Nas redes sociais, os familiares lamentaram a partida precoce de “Fran”, como carinhosamente também era conhecido.

Homenagens em reconhecimento ao bem que fez durante em vida, também foram prestadas. Em uma delas, um amigo afirmou que está desolado com a perda de Edifran.

“Meu grande amigo, são tantas lembranças de você que passamos juntos. Você sempre estará nas minhas lembranças meu amigo”, disse Alessandro Pena.

A irmã de Edifran, Grayci Souza, também lamentou a morte do irmão. “Meu irmão, vá com Deus. Tão precoce a sua partida. Saudades eternas”.

O velório está acontecendo neste momento, na casa da mãe de Edifran.

