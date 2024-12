Presidente da Aleam apresenta as prioridades do Legislativo Estadual em 2025

Às vésperas de um novo ano, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), apresenta algumas das perspectivas para um novo ano de trabalho parlamentar.

Dentre os destaques para 2025 está a participação da Aleam na COP 30, que será realizada em Belém (PA), e a implementação de cursos, pela Escola do Legislativo José Lindoso, para famílias de Pessoas com Deficiências (PcDs) e com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Observamos que, embora a Escola do Legislativo da Aleam faça um trabalho importante para a comunidade, ela não contempla com amplitude PcDs, pessoas com TEA e com Síndrome de Down. Por isso, ao completar 20 anos de existência, nós iremos ampliar a oferta de cursos e projetos para famílias que tenham pessoas nessas condições. É importante que a Aleam também avance nesse sentido”, declarou o presidente.

Feclam 2025

Conforme o deputado presidente, em 2025, o Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas (Feclam) será realizado no começo do mês de abril e não mais na segunda semana, como ocorreu nas últimas edições. A nova data foi pensada para que mais parlamentares possam participar do evento.

“O Feclam é o maior evento do tipo no País. É o que reúne o maior número de legisladores e, para que continue sendo um sucesso, em 2025, iremos adiantar a data, para que possa ser mais proveitoso para os vereadores do interior. Desde já faço o convite para que os legisladores do Amazonas participem desse momento importante para o Legislativo do Estado”, convidou.

COP 30

O deputado presidente falou, ainda, sobre a participação da Aleam na COP 30, que será realizada no segundo semestre de 2025 em Belém.

“Será um momento ímpar para os legisladores da Amazônia. Teremos a oportunidade de contribuir com iniciativas que irão impactar no futuro da nossa região. A Assembleia do Amazonas se prepara para ser uma voz ativa nesse importante fórum mundial”, declarou.

Mandato parlamentar

Assim como acontece desde que foi eleito, o deputado Cidade projeta ser um dos parlamentares mais propositivos no próximo ano, com a apresentação de Projetos de Leis, requerimentos e fazendo indicações que contribuam com a população e o Estado do Amazonas.

“Para mim, mais do que uma obrigação é um compromisso que o nosso mandato seja um dos mais propositivos no Legislativo Estadual. Vamos apresentar projetos, intensificar a fiscalização, fazer as cobranças necessárias e nos manter sempre atentos aos anseios da população. E é com esse sentimento, desejo e vontade que me preparo para 2025”, finalizou.

*Com informações da assessoria

