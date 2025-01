Mulher é executada com tiros na cabeça no portão de casa em Manaus

Uma mulher foi morta a tiros, na noite desta quarta-feira (8), na Rua Puxinara, antiga Rua 14, no bairro Alvorada 3, zona Oeste de Manaus. De acordo com informações de moradores, por volta das 19h40, um carro parou em frente à residência onde ela estava com uma criança no colo.

Os criminosos pediram para que a mulher deixasse a criança no chão e, em seguida, a executaram com vários disparos, parte dos tiros atingiram a cabeça dela. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram do local em um carro.

A vítima, que ainda não foi completamente identificada, supostamente se chama Natalia. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi acionada e investigará o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida, e as autoridades seguem trabalhando para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

