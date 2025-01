Vídeo mostra mulher executada em Manaus brigando na rua dias antes do crime

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Natália Salles Nascimento, de 23 anos, envolvida em uma briga no meio da rua, no bairro da Redenção, em Manaus, dias antes de ser executada a tiros, no bairro Alvorada. Nas imagens, ela discute e agride um homem dentro de um carro parado, enquanto pessoas filmam a confusão. A data da gravação não foi especificada.

A vítima, mãe de três filhos, era ativa nas redes sociais, onde compartilhava momentos de lazer, dançando, curtindo festas e exibindo looks. Trabalhava em uma loja de roupas e buscava uma vida melhor para sua família.

Em um dos vídeos, Natália aparece segurando uma pistola de pirotecnia, um dispositivo usado para disparar efeitos de fogos de artifício ou explosivos de baixo impacto.

Embora não haja confirmação oficial, informações preliminares indicam que o assassinato pode estar relacionado a um acerto de contas.

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), está investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

O crime

Natália foi morta a tiros, na noite desta quarta-feira (8), na Rua Puxinara, antiga Rua 14, no bairro Alvorada 3, zona Oeste de Manaus. De acordo com informações de moradores, por volta das 19h40, um carro parou em frente à residência onde ela estava com uma criança no colo.

Os criminosos pediram para que a mulher deixasse a criança no chão e, em seguida, a executaram com vários disparos, parte dos tiros atingiram a cabeça dela. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram do local em um carro.

A DEHS foi acionada e investiga o caso. A motivação , e as autoridades seguem trabalhando para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

