Encanto dos espaços culturais no entorno do Largo de São Sebastião

O Largo de São Sebastião, Centro, Zona Sul da capital, é um dos pontos mais icônicos e charmosos de Manaus. Além disso, é possível realizar um circuito cultural fascinante pelos arredores.

Em poucos passos é possível visitar o majestoso Teatro Amazonas, a Galeria do Largo, a Casa das Artes e o Palácio da Justiça. Pensando nisso, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, convida a população a explorar um dos circuitos culturais mais incríveis da cidade.

Símbolo máximo da cultura

Nenhum passeio pelo Largo de São Sebastião estaria completo sem uma visita ao Teatro Amazonas, o coração cultural de Manaus. Inaugurado em 1896, o teatro é uma obra-prima da era da borracha e do renascimento arquitetônico. Suas paredes contam histórias de um período de grande riqueza e beleza artística.

Através da visita guiada, os visitantes exploram as instalações em meio a explicações e curiosidades do teatro. A visita leva em torno de 45 minutos e nela, os visitantes se deparam com uma decoração luxuosa, com lustres de cristal, escadarias em mármore e a deslumbrante cúpula feita com mais de 36 mil peças de cerâmica pintadas nas cores da bandeira brasileira.

O salão nobre e a plateia são verdadeiros templos da arte, onde apresentações de ópera, balé e teatro continuam encantando o público no decorrer do ano.

“Manaus, especialmente o teatro, nós o conhecemos na Alemanha, então meu pai conhecia antes de eu vir e foi tipo ‘você vai visitar?’. E, sim, a arte da cidade é muito interessante”, comenta Lukas Brühl, turista alemão, encantado com a grandiosidade do lugar.

Para a mineira Carolina Roque, que o acompanhava durante a visita, o Teatro Amazonas desperta reflexões sobre a história e as relações sociais. “Ver como o teatro se conecta com a nossa história do Brasil, e a questão dos barões da borracha me interessou muito. Também essas questões de classe, onde ali os lugares que eles ficavam era não necessariamente querendo observar o espetáculo, e sim, serem vistos. Então, isso pra mim me pegou bastante, saber de onde tudo vem e a história da nossa elite,” explica Carolina, destacando o impacto histórico e social do espaço.

O Teatro para visitação funciona de Terça-feira a sábado, das 9h às 17h. E aos domingos, das 9h às 13h. Amazonenses, PCD´s e crianças de 0 a 10 anos não pagam, mediante comprovação em documento.

Arte contemporânea

Caminhando poucos metros do Teatro, na rua Costa Azevedo, 290, você chega à Galeria do Largo, um espaço que esbanja modernidade e criatividade. Diferente do Teatro, aqui a proposta é olhar para o futuro, com exposições que desafiam o público a refletir sobre questões contemporâneas. As obras, assinadas por artistas locais, nacionais e internacionais, variam entre pinturas, esculturas, instalações e fotografias.

A entrada é gratuita, o que faz da galeria um destino acessível para todos. Cada nova exposição oferece ao visitante a chance de descobrir e valorizar talentos da Amazônia e do Brasil, além de debater temas relevantes. Para quem gosta de arte com propósito, a Galeria do Largo é um passeio obrigatório.

Atualmente o espaço abriga a Exposição Kapêtawã pukêní: Huni Kuins Atravessando Mundos, que conta com obras capazes de despertar concepções ancestrais relacionadas ao meio ambiente. Além da exposição “Banho de Rio”, de Paulo Desana e “1 Clímax para 1 Bicho de Casco”, de Adroaldo Pereira. As mostras fazem parte do projeto “Amazonas Artes Visuais 2024 – Diversas Naturezas”, de curadoria de Cristóvão Coutinho.

A artista Maria do Rio Negro apresenta “Documentos e Identidades“, Suelen Siqueira as “Potências do Corpo Feminino“, com fotografias de shibari art, Marcelo Rufi mostra “Pintacuia Hiperbólico“ e Victor Zagury comanda a curadoria de lambes “Cola com Noix“. Além da exposição “Entre o Céu e a Terra”, idealizada pelo fotógrafo e artista Alonso Júnior e “Cidade de Santa Anita”, uma exposição permanente do escritor e historiador Mário Ypiranga.

Tradições regionais

Ainda no Largo, na rua José Clemente, 564, a Casa das Artes é mais do que um espaço expositivo, é um local de aprendizado e valorização da cultura regional. O espaço funciona de quarta-feira a domingo, das 15h às 20h, com entrada gratuita.

Neste período de férias, os visitantes podem apreciar na Casa das Artes a exposição “Olho Mágico”, que destaca obras inspiradas na riqueza cultural do Teatro Amazonas, produzidas por alunos da rede estadual de ensino durante os meses de outubro a dezembro de 2024. Além disso, os visitantes podem participar de uma oficina de artes visuais onde sua obra ficará exposta no local.

História e arquitetura

Fechando o circuito que pode ser feito a pé a partir do Largo de São Sebastião, o Palácio da Justiça, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, 901, é um marco arquitetônico e histórico de Manaus. Construído em 1900, o prédio foi projetado com influências neoclássicas e preserva detalhes impressionantes, como vitrais, esculturas e o mobiliário original.

O concerto vai ter a participação de oito violonistas, acompanhados por bateristas, percussionistas e as sopranos Luziene Menezes e Jéssica Paiva. – Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

O casal paulista Ruth Ascencio e João Eduardo Barili, que visitaram Manaus nesta semana, deixaram suas impressões a respeito da visitação: “A gente gostou muito da história do local, quanto aos monumentos, eu acho muito bonitos. Não quisemos deixar de conhecer o centro histórico, e valeu muito a pena”, comenta Ruth Ascencio, psicóloga, em visita ao local.

O médico João Eduardo Barili, que a acompanhava, também se impressionou com a visita. “Acho que foi uma experiência muito positiva. Nós costumamos pesquisar muito sobre os lugares antes das nossas viagens, e aqui não é só bonito, tem também a questão histórica e cultural que é muito rica”, destacou.

Atualmente, o local abriga exposições e eventos culturais que ajudam a contar a história do sistema judiciário amazonense e o Museu do Crime, que podem ser visitados de segunda-feira a sábado (exceto às terças), das 9h às 15h, com visitas guiadas que duram entre 20 e 30 minutos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Teatro Amazonas recebe Lady Parker nesta sexta (27) com acesso gratuito

Atrações musicais no Largo de São Sebastião e no Teatro Amazonas encerram a temporada de natal

Terceira edição da Corrida Teatro Amazonas deve levar 2 mil atletas ao Centro Histórico

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱