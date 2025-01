Bares e restaurantes apostam em feriados nacionais para aumentar lucros em 2025

Calendário é mais favorável que o de 2024 do ponto de vista do turismo, projetando um bom movimento no setor de alimentação fora do lar.

Pensando no calendário de feriados e pontos facultativos, o setor de alimentação fora do lar já se prepara para o aumento no faturamento durante os chamados “feriadões” em 2025. Além dos feriados, datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados, também costumam aumentar o movimento nos estabelecimentos.

Os feriados em dias úteis são pontos estratégicos para bares e restaurantes. Esses períodos costumam movimentar o setor, especialmente em regiões turísticas, onde o fluxo de pessoas aumenta consideravelmente. E mesmo nas regiões metropolitanas, com mais tempo disponível, os consumidores aproveitam os feriados para sair, confraternizar e consumir fora de casa, gerando um impacto direto no aumento da receita dos estabelecimentos.

“O calendário de 2025 joga a favor, com vários feriados prolongados. E, também temos as datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Neste ano, aliás, o Dia dos Namorados cai em uma quinta-feira, o que é bom, pois torna um dia de menor movimento em uma data robusta, que acaba gerando até mais demanda no próprio fim de semana. A preparação para esses períodos é essencial, com foco em atrair os clientes e proporcionar experiências únicas que fidelizem o consumidor”, comenta Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

O otimismo do setor também é mostrado na pesquisa da Abrasel do mês de dezembro, quando 73% dos entrevistados disseram esperar um aumento nas vendas do primeiro trimestre (em comparação a 2024). Contudo, a inflação continua sendo um dos grandes desafios para o setor, pois quase um terço dos estabelecimentos (32%) não conseguiram reajustar os preços nos últimos 12 meses.

Confira abaixo as datas de feriados nacionais em dias úteis e datas comemorativas que devem movimentar bares e restaurantes por todo o Brasil:

Janeiro

01 – Confraternização Universal (qua)

Março

03, 04 e 05 – Carnaval (seg, ter e qua)

Abril

18 – Paixão de Cristo (sex)

21 – Tiradentes (seg)

Maio

01 – Dia do Trabalho (qui)

10 – Dia das Mães (dom)

Junho

12 – Dia dos Namorados (qui)

19 – Corpus Christi (qui)

Agosto

10 – Dia dos Pais (dom)

Novembro

20 – Consciência Negra (qui)

Dezembro

25 – Natal (qui)

