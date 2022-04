Morador de rua sofre tentativa de homicídio e corre ensanguentado em via pública da Zona Leste

O homem foi atingido com um golpe de faca no braço direito e correu com intenso sangramento até a via pública

Manaus (AM) – Um morador de rua identificado, até o momento, apenas como Elias sofreu uma tentativa de homicídio, na manhã desta terça-feira (26), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, localizada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

De acordo com relatos de testemunhas repassados à polícia, a vítima foi atacada por um desafeto, por volta das 7h, na rua Samambaia, no mesmo bairro. O homem foi atingido com um golpe de faca no braço direito e correu com intenso sangramento até a avenida mencionada, onde ele caiu na via pública.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ao chegar ao local realizou os primeiros socorros. Posteriormente, a equipe médica encaminhou a vítima até uma unidade hospitalar onde ele continua internado. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A polícia esteve no local, onde colheu as informações para identificar o autor do golpe desferido, bem como a motivação da tentativa de homicídio. Câmeras de segurança irão ajudar nas investigações.

