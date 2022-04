Suposto morador de rua é espancado e esfaqueado após realizar roubos na Zona Norte

Manaus (AM) – Um homem até o momento não identificado foi brutalmente espancado e, posteriormente, esfaqueado no início da manhã desta sexta-feira (22), na avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares, a vítima é um morador de rua que estava realizando assaltos na área. Ainda conforme as informações, revoltado com os roubos, um grupo de pessoas não identificadas realizaram uma série de agressões, além de desferirem diversos golpes de faca contra o homem.

Após a ação, os “justiceiros” fugiram do local. O homem ficou todo ensanguentado, agonizando ao chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima. Ele foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do homem.

No local, a polícia encontrou pedaços de fiação elétrica no chão, bem como bastante marcas de sangue da vítima. A polícia investiga quem foram os autores das agressões e tentativa de homicídio.

