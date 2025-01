Homem é condenado a mais de 16 anos de prisão por matar garota de programa em Manaus

Makson Oliveira da Costa foi condenado a mais de 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado contra uma mulher de 20 anos, que era garota de programa.

O crime ocorreu na madrugada de 4 de março de 2024, na rua Olinda, n.º 16, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

O julgamento ocorreu na terça-feira (21), no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis. Após serem ouvidas as testemunhas, Makson Oliveira da Costa foi interrogado e confessou o crime.

Com a condenação, a magistrada Maria da Graça Giulietta Cardoso aplicou uma pena de 16 anos e três meses de prisão para ser cumprida em regime fechado. Makson está preso desde a época do crime e, diante da condenação, a juíza manteve a prisão para o imediato cumprimento da pena, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o inquérito policial, a vítima era acompanhante e divulgava seus serviços em sites especializados. Ainda conforme o inquérito, na data do crime, a vítima informou a seu irmão que realizaria um atendimento, porém, no dia seguinte foi encontrada morta. A Polícia Civil chegou ao autor do homicídio depois de analisar as imagens de câmeras de segurança próximas à residência da vítima.

Makson Oliveira também reponde a outro processo que investiga a morte de outra mulher, ocorrida nas mesmas circunstâncias no dia 26 de fevereiro de 2024, no bairro Flores. Esse processo tramita em segredo de justiça na Vara de Inquéritos Policiais do TJAM e está concluso para ser distribuído para uma das Varas do Tribunal do Júri da capital.

*Com informações da assessoria

