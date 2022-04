Kwati Club promove a “Feijoada Esquenta” em Parintins

Parintins (AM) – Quem estiver em Parintins neste sábado (30), poderá participar da Feijoada Esquenta, uma ‘degustação’ de como será o clima do Kwati Club durante o Festival Folclórico de Parintins 2022.

O evento, marcado para o meio-dia, no clube às margens do Lago Macurany, já está com ingressos à venda ao preço de R$ 80, por pessoa.

E para aqueles que adquiriram o Kwati Pass entre os dias 1º e 20 de abril, o acesso é livre. Entre as atrações confirmadas estão o levantador do boi-bumbá Garantido, Sebastião Jr.; o levantador do boi-bumbá Caprichoso, Patrick Araújo; além da banda Curumins da Baixa e DJs Alex e Adelino.

“Decidimos promover essa feijoada porque sabemos que tanto o parintinense quanto quem estará na Ilha por conta dos eventos dos dois bois está com saudades de eventos bovinos. Então, para dar uma aliviada nessa saudade e já ‘de olho’ no festival, resolvemos criar o Desafio das Cores”, explicaa Egreen Baranda, uma das organizadoras do espaço.

Os ingressos podem ser adquiridos, em Manaus, no Tupina Baranda Cozinha e Pavulagem Parintinense, localizado no Shopping Mundi, bairro Aleixo, das 8h às 22h, e na PetPlace, localizada no Pátio Gourmet, da Avenida Djalma Batista, em horário comercial; em Parintins, no Super Baranda, e pelo site do evento: kwaticlub.com.

Passaportes

E para aqueles que já querem adquirir os passaportes para a programação de junho, os ingressos também estão à venda.

Os valores são R$ 250 (Kwati Pass para os quatro dias de festa), R$ 50 (Festa dos Visitantes, na quinta-feira), R$ 60 (Dabacuri, na sexta-feira), R$ 100 (Samba-boi, no sábado) e R$ 60 (Farofa do Japa, no domingo).

Vale ressaltar que os valores a partir de R$ 300 podem ser parcelados de 2x vezes no cartão de crédito, a partir de R$ 600 de 3x e a partir de R$ 900 de 4x.

