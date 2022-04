Ingressos para a temporada 2022 do Kwati Club já estão no segundo lote

Parintins (AM) – Após o sucesso na venda do primeiro lote dos passaportes para a temporada 2022 do Kwati Club – que esgotou em três horas – o segundo lote já está disponível para venda nas modalidades Kwati Pass, que dá acesso ao clube durante os quatro dias de evento, e avulso, no qual o interessado escolhe o dia para se divertir.

Os ingressos podem ser adquiridos, em Manaus, no Tupina Baranda Cozinha e Pavulagem Parintinense, localizado no Shopping Mundi, bairro Aleixo, das 8h às 22h; em Parintins, no Super Baranda, e pelo site do evento: kwaticlub.com.

Já os valores são R$ 250 (Kwati Pass), R$ 50 (Festa dos Visitantes, na quinta-feira), R$ 60 (Dabacuri, na sexta-feira), R$ 100 (Samba-boi, no sábado) e R$ 60 (Farofa do Japa, no domingo).

Valores a partir de R$ 300 podem ser parcelados de 2x vezes no cartão de crédito, a partir de R$ 600 de 3x e a partir de R$ 900 de 4x.

Vale ressaltar que quem adquirir o Kwati Pass até o dia 20 terá acesso livre a feijoada promovida pelo clube, no dia 30 de abril, em Parintins.

Porém, o ingresso individual da feijoada estará à venda ao preço R$ 80, por pessoa.

*Com informações da assessoria

