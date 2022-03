Regulamento do Festival Folclórico do AM é discutido em Manaus

Festival Folclórico do AM

Manaus (AM)- Foi alinhado com dirigentes dos bois-bumbás e grupos folclóricos, a construção do regulamento do Festival Folclórico do Amazonas 2022.

A Prefeitura Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) realizou a reunião que conta com o apoio técnico e financeiro do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

O vice-presidente da Manauscult, Cristian Pio, conduziu a reunião que aconteceu na sala multiuso do Centro de Arqueologia de Manaus (CAM), localizado na avenida 7 de Setembro, Centro.

Como contrapartida da “Mostra Folclórica de Manaus”, foi realizado em setembro de 2021 um seminário de Análise Crítica e Técnica do Festival Folclórico do Amazonas com a participação de mais de 50 grupos folclóricos das categorias Ouro, Prata e Bronze.

O evento teve o objetivo de elaborar um documento com sugestões, observando os itens, critérios, período, local do evento, formas de captação de público, entre outros itens, importantes para a produção de um novo regulamento, uma vez que expirou o prazo de vigência do anterior.

“Com base nas sugestões colhidas em ata, vamos fechar esse documento que passará pela validação da Secretaria de Cultura, do governo do Amazonas, para, então, lançarmos o Edital do 64° Festival Folclórico do Amazonas no Diário Oficial de Manaus (DOM)”, declarou Cristian Pio.

O corpo técnico e jurídico da Manauscult vem trabalhando no planejamento de grandes eventos previstos no calendário oficial da cidade, no sentido de cumprir os prazos legais estabelecidos pelos órgãos de fiscalização e controle, mas, quem vai definir a realização ou não, é o Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19.

Histórico

Ciranda, Boi-Bumbá, Cacetinho, Dança Internacional, Garrote e Quadrilha são algumas das 17 categorias que integram o Festival Folclórico do Amazonas, evento realizado no formato de arraial, com barracas e comidas típicas das festas juninas, combinadas à apresentação de, aproximadamente, cem grupos de folclore.

Manifestação que exalta os valores, crenças e costumes amazonenses, tanto da capital quanto do interior, sob a influência e características das culturas portuguesa, indígena e nordestina, conta com aproximadamente 12 mil brincantes.

O festival folclórico acontece desde 1956, mas há dois anos o evento foi suspenso em virtude da pandemia de Covid-19. A disputa leva, em média, 160 mil espectadores por ano.

