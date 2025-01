Pastor é suspeito de se passar por adolescente e trocar mensagens com menina de 10 anos

Um pastor foi denunciado pela família de uma menina de 10 anos após a criança receber mensagens de cunho sexual. O caso foi registrado em uma delegacia de Valparaíso (GO), no Entorno do Distrito Federal, onde a vítima mora.

A mãe, que sempre monitora o celular da filha, percebeu algumas atitudes estranhas. Ela pegou o aparelho da menina e viu que um pastor estava trocando mensagens libidinosas. O homem se passava por um adolescente de 14 anos.

Os assédios começaram quando a vítima conheceu uma jovem no condomínio onde ela mora. Essa jovem criou um grupo de WhatsApp e colocou a menina, outras crianças e o pastor nele. As conversas começaram em seguida.

A menina até tentou apagar as mensagens, mas a mãe conseguiu recuperar o backup do celular. Em uma das mensagens, o pastor diz: “Tô vendo Xvideo”. E a vítima rebate: “Aveee”.

Em outras conversas, ele menciona: “Queria ver vocês duas se pegando”. Em outra, afirma que outra menina “vai te var uma surra de bct”. Na sequência ele escreve: “Te ensina direitinho a lamber todo mel”.

As mensagens continuam, como: “Pau na xota das meninas kkkk”. Como a vítima achava que estava falando com uma pessoa com idade próxima à dela, eles trocaram várias mensagens.

Toda vez que as meninas pediam fotos do pastor que se passava por um adolescente, ou pedia vídeos, ele desconversava e não enviava.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso. A mãe da menina registrou ocorrência em dezembro do ano passado, na delegacia de Valparaíso (GO).

Em nota, a PCGO informou que o caso é investigado sob sigilo e que já foi instaurado um procedimento investigatório na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM de Valparaíso de Goiás para verificação da autoria.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱