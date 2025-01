Motorista de App é assaltado e pede socorro fazendo ‘cavalo de pau’

Um homem de 29 anos e um adolescente de 13 anos foram detidos após abordarem um motorista de transporte por aplicativo, na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF.

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o motorista foi acionado para atender a uma corrida do aplicativo na região, na quarta-feira (22). O passageiro pediu que o trabalhador parasse em outro local para buscar uma segunda pessoa.

Assim que o segundo ocupante entrou no carro, os dois passageiros anunciaram o assalto e simularam estar armados. Os criminosos deram ordem para que o motorista dirigisse até determinado local, momento em que uma viatura da PMGO entrou na via no sentido contrário.

Para chamar a atenção dos policiais, o motorista fez uma manobra de cavalo de pau e os PMs conseguiram abordar o veículo.

*Com informações do Correio Braziliense

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱