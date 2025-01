Apreensão de 400 quilos de carne oriunda de abate ilegal vendida em açougue clandestino

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), em conjunto com a Vigilância Sanitária, apreendeu 400 quilos de produtos impróprios para o consumo em um açougue clandestino localizado no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Os produtos – carne e subprodutos dos animais abatidos ilegalmente – foram descartados no aterro sanitário de Manaus. Também foram apreendidos animais vivos vendidos no local sem autorização, como caprinos e aves.

A operação contou com o apoio de policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), além de agentes da Vigilância Sanitária. O estabelecimento foi interditado e os responsáveis foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

O técnico agropecuário Samuel Bernardo, da Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa) da Adaf, informou que a ação se originou a partir de uma denúncia feita à Comissão de Proteção aos Animais, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CPAMA), da Assembleia Legislativa do Estado. A comissão encaminhou a denúncia à Adaf e à Vigilância Sanitária para as devidas providências.

“Havia comércio de produtos de origem animal no local, sem qualquer garantia de sanidade, sem um processamento adequado, e oferecendo riscos aos consumidores. Como não havia nenhuma condição para consumo, os produtos foram descartados no aterro sanitário”, comentou o técnico.

O diretor-presidente da Adaf, José Omena, ressaltou que a autarquia atua permanentemente no combate à produção e ao comércio clandestino de alimentos com o objetivo de preservar a saúde pública. “Não é justo que os empreendedores que trabalham corretamente, observando todos os cuidados sanitários, enfrentem a concorrência desleal da produção clandestina, que além de prejudicar a economia, também coloca em perigo a saúde das pessoas”, disse Omena.

*Com informações da assessoria

