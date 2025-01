Prefeitura convoca 368 agricultores para chamada pública de Pagamento por Serviços Ambientais

Mais de 360 agricultores familiares, com áreas até 320 hectares, estão aptos a participar do edital de Chamada Pública do Projeto Floresta + Amazônia, modalidade conservação, para receberem retribuição monetária de R$ 1.500,00 a R$ 28 mil por conservarem a floresta. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é a principal base de consulta dos potenciais beneficiários, dos quais 306 são do Projeto de Assentamento Vila Amazônia e 62 de outras localidades, que foram previamente analisados para fazer a retificação.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Produção Rural, participa da iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), executada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Município prioritário para ações de prevenção, monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia Legal, Parintins abre a agenda de 2025 do Projeto Floresta + Amazônia, com visita de articulação de 28 a 31 de janeiro.

Os incentivos financeiros contemplam produtores com imóveis inscritos no CAR até 31 de agosto de 2024, que serão atendidos por uma Ação Conjunta de Regularização Ambiental de 15 a 25 de fevereiro. O mutirão visa a retificação de CAR e a inscrição dos agricultores na chamada pública do Floresta + Amazônia. A ação conjunta tem o envolvimento do PNUD, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), empresa Regea e Cooperação Alemã.

Durante a visita de articulação na próxima semana, o secretário de produção rural, Tião Teixeira, e o prefeito de Parintins, Mateus Assayag, definirão a agenda da Ação Conjunta com a coordenadora local do Floresta + Amazônia, Júlia Linhares, o analista ambiental, responsável do Núcleo de Planejamento do Ipaam, Sheron Vitorino, e a coordenadora do Centro Multifuncional de Parintins, Fabiana Campelo.

Os potenciais beneficiários com pendências no CAR podem procurar a Secretaria Municipal de Produção Rural, na Rua Paes de Andrade, ou o Centro Multifuncional de Parintins, na Rua Itacoatiara, para mais informações. Veja a lista do público-alvo do mutirão ambiental: https://www.florestamaisamazonia.org.br/novo/editais/conservacao/

*Com informações da assessoria

