Arte Sem Fronteiras abre temporada 2025 com audição para o Festival Folclórico de Parintins

Atividades marcam o início dos trabalhos da instituição que faz parte do bloco cênico-coreográfico do Boi Caprichoso

A temporada 2025 da Instituição Cultural e Educacional Arte Sem Fronteiras – ASF já começou! A companhia de dança amazonense, com sede na Vila Betel, localizada na Avenida Igarapé de Manaus, nº 552, bairro Centro, Zona Sul da capital, anunciou nesta semana duas grandes novidades: as inscrições para a audição do 58º Festival Folclórico de Parintins e a abertura da turma especial dos bois bumbás Caprichoso e Garantido.

As atividades marcam o início dos trabalhos da instituição, que pelo segundo ano consecutivo fará parte do bloco cênico-coreográfico do Boi Caprichoso no festival. Por conta disso, o ASF está com inscrições abertas para audição que visa selecionar dançarinos para integrar o corpo de dança nas apresentações do maior espetáculo à céu aberto do mundo. O processo seletivo será no dia 15 de fevereiro, a partir das 15h, na sede da instituição, e é voltado para pessoas maiores de 18 anos, preferencialmente pretas, pardas e indígenas, e que tenham disponibilidade para ensaios noturnos nos dias úteis e, em casos eventuais, nos finais de semana.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário através do link < https://forms.gle/22jo3NrqtVcj3zMP9 >, mediante o pagamento de uma taxa única de R$ 15, valor que será usado para cobrir despesas operacionais e logísticas da audição. Além disso, é preciso que o candidato tenha compromisso e responsabilidade de se ausentar de suas demais funções fora do Arte para se dedicar ao festival a partir da data de viagem à Ilha da Magia. É importante, também, se atentar aos requisitos no dia da seletiva.

Para o diretor do ASF, Wilson Junior, a audição é uma forma de oferecer oportunidades para que jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social possam participar de grandes eventos culturais.

“Uma das grandes missões do Arte é o processo do intercâmbio cultural, onde a gente oportuniza jovens em situação de vulnerabilidade a participarem de grandes eventos culturais, como o Festival de Parintins. Em parceria com o Caprichoso, a gente consegue incentivar esses jovens a contribuírem, através da dança, com os processos artísticos e educacionais do Arte Sem Fronteiras”, afirmou Júnior.

Turma de Boi Bumbá

A outra novidade do Arte Sem Fronteiras para este ano é a formação da turma especial de boi bumbá na instituição. Sob o comando da professora Martha Ricelly, as aulas irão ensinar passo a passo sobre as principais coreografias oficiais do Caprichoso e Garantido e são abertas para todo tipo de público. Ter idade mínima de 15 anos e vontade de aprender são os únicos requisitos.

“A turma tem o intuito de ensinar e tirar dúvidas da sobre as coreografias que os bois disponibilizam nas redes sociais. Nós vamos mostrar passo a passo como são os movimentos de maneira didática e simplificada, dando assim oportunidade para quem gosta de boi possa aprender a dançar as toadas e se sentir participante da festa do boi bumbá. O Arte Sem Fronteiras é isso, incluir, integrar e fomentar a cultura popular”, afirmou Martha.

A previsão do início da turma está prevista para 04 de fevereiro e as aulas serão divididas às terças-feiras para as coreografias do Caprichoso e quintas-feiras as do Garantido, no horário das 19h às 20h, na sede do ASF. A mensalidade custa R$ 80, mas quem quiser participar apenas das aulas do seu boi preferido, fica por R$ 50. Já quem pretende conhecer, o valor avulso custa R$ 20 por aula.

Dúvidas ou mais informações, você pode acessar o perfil do Arte Sem Fronteiras no Instagram (@artesemfronteirasoficial) ou mandar mensagem no Whatsapp pelo número (92) 98130-6571.

*Com informações da assessoria

