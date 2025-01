São Raimundo vence RPE Parintins com golaço de Tiago Amazonense

Com um gol no ângulo e defesas incríveis do goleiro Douglas, São Raimundo estreia com vitória por 1 a 0 no Campeonato Amazonense

Deu São Raimundo no duelo com o RPE Parintins pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2025. Neste domingo (26), o Tufão recebeu o Tourão no Estádio Ismael Benigno, a Colina, e com gol de Tiago Amazonense venceu por 1 a 0. Outro destaque da partida foi o goleiro Douglas, do São Raimundo, que fez defesas importantes, garantiu o resultado e foi eleito o Caboco do Jogo.

O Tufão da Colina agora visita o Sete FC, na próxima quarta-feira (29), no Estádio Carlos Zamith, às 15h30. Já o RPE Parintins visita o Amazonas FC, no Estádio Larissa Silva, em Presidente Figueiredo, no mesmo dia e horário.

O jogo

Quem chegou primeiro com perigo foi o Tourão. Em cobrança de escanteio, Lucas Sibito subiu, cabeçeou e Douglas fez a primeira intervenção. Depois de suportar a pressão inicial do RPE Parintins, o São Raimundo foi eficiente e abriu o placar aos 14 minutos com um chute de fora da área de Tiago Amazonense. A bola foi no ângulo, sem nenhuma chance para o arqueiro Rafael Melo.

O Tourão quase empatou aos 19 com China. O atacante recebeu a bola, tentou driblar Douglas, não conseguiu e a bola foi para fora. O RPE Parintins cresceu na partida e levou perigo em algumas chegadas. Aos 30, China dominou e sem deixar a bola cair finalizou com perigo, mas o arremate foi para linha de fundo. Na sequência, Rodrigo Andrade emendou uma bicicleta e quase deixou tudo igual. Os times foram para o intervalo com o placar mantido.

No segundo tempo, o RPE Parintins seguiu no ataque em busca do empate. Lucas Sibito bateu cruzado para fora. Depois, China chutou rasteiro e obrigou Douglas a defender. A proposta do São Raimundo era de contra-ataque. O Tourão pressionou e parou na atuação firme de Douglas.

