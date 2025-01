Flamengo bate Volta Redonda na estreia do elenco principal no Cariocão

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0, no final da tarde deste sábado (25), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. No jogo marcado pela estreia do time principal rubro-negro, Michael e Plata marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Flamengo foi a 7 pontos e, agora, ocupa a 3ª posição na tabela do Carioca. Já o Volta Redonda estacionou na 2ª colocação, com 9 pontos.

Jogo

O Flamengo não tomou conhecimento e massacrou o Volta Redonda durante todo o primeiro tempo. O Rubro-Negro foi soberano pelo lado direito, com triangulações entre Gerson, Michael, Wesley e Plata.

Ao final da etapa inicial, aos 42 minutos, Michael abriu o placar. O atacante deu um passe em profundidade para Plata, que chutou em cima do goleiro. No rebote, o “Robozinho” empurrou a bola para o fundo da rede.

O Flamengo também começou avassalador no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Plata recebeu na intermediária e acertou um belo chute colocado, na gaveta do goleiro Jean Drosny, para ampliar.

Após o segundo gol, o Flamengo diminuiu o ritmo, e Filipe Luís aproveitou para fazer algumas substituições. O técnico rubro-negro promoveu a estreia do atacante Juninho, o primeiro reforço da “Era BAP”.

Juninho teve a chance de marcar na estreia pelo Flamengo, aos 34 minutos. Arrascaeta cruzou com liberdade e o atacante, que estava cara a cara com o goleiro do Volta Redonda, perdeu o gol. O Rubro-Negro poderia ter voltar para o Rio de Janeiro com uma goleada na bagagem.

Próximo jogo

Na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (30), às 21h30. O jogo será o primeiro na reabertura do Maracanã em 2025. Já o Volta Redonda recebe a Portuguesa, às 20h30 de quarta-feira (29), no Estádio Raulino de Oliveira.

*Com informações do Lance

