Princesa empata com Manauara em jogo equilibrado no Gilbertão

Com gols de Joelson e Filipe André, equipes ficaram no 1 a 1 em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2025

Em Manacapuru (distante 78 quilômetros de Manaus), o Princesa do Solimões recebeu o Manauara, neste domingo (26), no Estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão. As equipes empataram em 1 a 1. Joelson marcou para o Robô no primeiro tempo, enquanto, na etapa final, Filipe André empatou. O atacante que inaugurou o marcador foi eleito o Caboco do Jogo.

Na segunda rodada, o Princesa vai até a capital enfrentar o Nacional, na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira (29), às 20h. Já o Robô mede forças com o Manaus na quinta-feira (30), às 15h30, no Estádio Ismael Benigno.

O jogo

O Manauara foi até Manacapuru com a proposta de propor o jogo. O tempo foi passando e os espaços foram poucos, até que aos 32 minutos, Jhonatan Moc cruzou e Joelson testou para o fundo das redes. O placar persistiu até o fim do primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Princesa foi para cima em busca do empate. Em uma jogada pela esquerda, o Tubarão invadiu a área do Robô em uma tabela de Dedê com Índio, que achou Filipe André na área. O centroavante dominou, quase perdeu o controle da bola, mas conseguiu finalizar para vencer o goleiro Gabriel Félix e empatar o jogo, aos 17.

Com um gol para cada lado, a rede não voltou a balançar no Gilbertão.

Leia mais:

Peninha marca e Nacional vence o Manaus por 1 a 0 na estreia do Barezão 2025

São Raimundo vence RPE Parintins com golaço de Tiago Amazonense

Amazonas brilha nas 1000 Milhas de Interlagos com dois pódios da Just Motors Racing

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱