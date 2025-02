Câmeras flagram ataque de pitbull a jovens dentro de condomínio em Manaus; veja

O caso ocorreu na última terça-feira (29) e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Câmeras de segurança registraram o momento em que um pitbull atacou duas irmãs dentro de um condomínio na avenida Torquato Tapajós, bairro Terra Nova, zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na última terça-feira (29) e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Nas gravações, as jovens aparecem caminhando pelo condomínio, cada uma segurando um cachorro de pequeno porte no colo, quando o pit bull se solta da guia e avança contra elas. A tutora do animal tentou intervir, mas não conseguiu contê-lo e correu em busca de ajuda.

As vítimas entraram em desespero ao tentar proteger seus animais e escapar do ataque. Elas foram levadas para uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

A administração do condomínio informou que acionou a moradora responsável pelo pit bull para prestar esclarecimentos. As imagens das câmeras de segurança foram liberadas apenas mediante solicitação formal das autoridades, mas a própria tutora do cão divulgou os vídeos em um grupo de WhatsApp.

O condomínio ressaltou que frequentemente reforça a necessidade do uso de coleiras e da vigilância constante de animais de estimação. Além disso, destacou que, conforme o artigo 936 do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade pelos danos causados por animais recai sobre seus tutores, independentemente de culpa.

Veja o vídeo

