VÍDEO: homem fica com faca cravada nas costas durante briga em lanchonete

Um homem foi esfaqueado durante confusão em lanchonete localizada no Areal, no Distrito Federal. A vítima chegou a ficar com a faca cravada nas costas e conseguiu retirar o objeto. O crime ocorreu por na quarta-feira (29).

Câmeras de segurança mostram o momento do crime. É possível ver, inicialmente, a vítima discutindo com outro homem na entrada de um estabelecimento comercial.

Segundos depois, aparecem outros dois homens com facas. Um deles sai correndo para dentro do comércio, enquanto os outros discutem com a vítima na frente do local.

Um dos agressores tenta desferir facadas no rapaz, que consegue se esquivar. No entanto, outro criminoso volta correndo e crava uma faca nas costas da vítima. O homem consegue retirar o objeto e vai andando até um dos agressores.

Uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para averiguar a ocorrência. Segundo a denúncia, os três indivíduos usaram um carro e fugiram da cena do crime após esfaquear a vítima.

Não há informações sobre o estado da vítima e da motivação do crime.

*Com informações Metropoles

