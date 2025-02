A apreensão contou com apoio da cadela policial Havana, que farejou a localização dos entorpecentes.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, neste domingo (2), cerca de 5 quilos de cocaína, durante abordagem a uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A apreensão contou com apoio da cadela policial Havana, que farejou a localização dos entorpecentes.

A apreensão ocorreu, por volta das 8h da manhã, ao iniciarem a fiscalização na embarcação Madame Crys. A Lancha Expresso tinha como destino a capital.

Durante a inspeção, Havana, por meio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães), sinalizou que dentro de uma mala preta, composta por itens femininos havia os entorpecentes. Os policiais realizaram a verificação e encontraram a materialidade, mas não foi possível identificar o autor do crime.

Procedimentos

Os policiais apreenderam, ao todo, 4 tabletes de droga, que após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), constatou ser cocaína. A apreensão causou um dano às organizações criminosas de mais de R$377 mil.

Operações

A ação, que contou com o apoio da cadela Havana, reflete o esforço contínuo das Forças Segurança em combate ao narcotráfico e à criminalidade. A investigação segue em andamento pela Polícia Civil (PC-AM) para identificar os responsáveis pelo crime.

