Fernanda Torres será homenageada em festival nos EUA

A atriz Fernanda Torres será homenageada com o prêmio “Virtuosos Award”, do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF), nos Estados Unidos, no próximo domingo (9). A informação foi anunciada pelo site IndieWire nesta segunda (3).

O prêmio reconhece “um grupo seleto de talentos, cujas performances notáveis ​​em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional”.

Fernanda Torres, atriz brasileira que venceu o Globo de Ouro pela perfomance no filme “Ainda Estou Aqui”, estará ao lado de Sebastian Stan, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Harris Dickinson, Ariana Grande, Clarence Maclin, Mikey Madison e John Magaro.

Segundo a organização do prêmio, os atores discutirão seu trabalho e receberão seus prêmios pessoalmente no domingo.

Apesar disso, a Netflix pode optar por não enviar Karla Sofía Gascón após as recentes polêmicas envolvendo suas publicações nas redes sociais, afirma o IndieWire.

