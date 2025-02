VÍDEO: Búfala foge a caminho do abate, invade casa e assusta moradores no AM

Uma búfala escapou enquanto era levada para o abate em Nhamundá, no interior do Amazonas, nesta segunda-feira (3). O animal conseguiu se soltar e fugiu pelas ruas da cidade, surpreendendo moradores.

Vídeos feitos por populares registraram o momento em que a bubalina saiu de uma residência e foi capturada por vaqueiros. Segundo testemunhas, a fuga começou quando o animal se desvencilhou do laço pouco antes de entrar no curral do abatedouro, atravessando um cercado e correndo descontroladamente pela via pública.

Durante a fuga, a búfala invadiu uma casa na Rua Antônio Bezerra, na orla da cidade. No local, quebrou a porta, cadeiras e uma mesa, assustando os moradores. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.

Após intensa perseguição, o animal foi capturado e levado de volta ao matadouro, onde foi abatido conforme o planejado.

