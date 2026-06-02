Amazonas Shopping

Campanha do Dia dos Namorados sorteará pacote completo para o Festival de Parintins entre clientes do programa de benefícios

O Amazonas Shopping lançou uma campanha especial para celebrar o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. Além disso, pela primeira vez, o empreendimento criou um sorteio que vai premiar o vencedor com um pacote de viagem para o Festival de Parintins, um dos maiores eventos culturais do país.

A ação começou nesta segunda-feira (1º) e segue até o dia 14 de junho.

Prêmio inclui experiência completa no Festival de Parintins

O ganhador da promoção receberá duas passagens aéreas, hospedagem e ingressos para as três noites do festival, que ocorre nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Dessa forma, a campanha conecta a celebração do amor a uma das manifestações culturais mais importantes do Amazonas, proporcionando uma experiência imersiva no evento.

Shopping reforça valorização da cultura amazônica

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, a ação foi desenvolvida para unir a data comemorativa à identidade cultural da região.

“Queríamos criar uma campanha que valorizasse não apenas o Dia dos Namorados, mas também a cultura amazônica. O Festival de Parintins é um patrimônio do nosso Estado e desperta paixão em milhares de pessoas. Por isso, pensamos em oferecer uma experiência única, que permita ao ganhador vivenciar toda a emoção e a magia dessa grande festa”, destaca Ivanna.

Como participar da promoção

Para participar, o cliente precisa estar cadastrado no Programa de Benefícios do Amazonas Shopping e registrar as notas fiscais de compras feitas durante o período da campanha.

Além disso, a quantidade de números da sorte varia conforme a categoria do participante no programa. Assim, o funcionamento ocorre da seguinte forma:

Clientes uma estrela recebem 1 número da sorte

recebem 1 número da sorte Clientes duas estrelas recebem 5 números da sorte

recebem 5 números da sorte Clientes três estrelas recebem 10 números da sorte

No entanto, cada CPF pode participar apenas uma vez da promoção.

Sorteio será realizado pela Loteria Federal

O sorteio está marcado para o dia 17 de junho. Após isso, o resultado será definido com base na extração da Loteria Federal e divulgado pelo shopping conforme as regras da campanha.

Leia mais: