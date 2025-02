Pauderney retorna ao Congresso Nacional com foco no Amazonas

O início do Ano Legislativo de 2025 marcou o retorno do deputado federal Pauderney Avelino à Câmara dos Deputados. Sob a presidência de Hugo Mota, na Câmara, e Davi Alcolumbre, no Senado, Pauderney foi saudado como uma figura fundamental para o Congresso Nacional, destacando-se pela qualidade do debate que traz ao parlamento.

Reconhecimento bipartidário

Independente de partido, Pauderney recebeu saudações de diversas lideranças pela sua contribuição ao país. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) destacou a atuação decisiva de Pauderney na regulamentação da Reforma Tributária, enfatizando a proteção à competitividade da Zona Franca de Manaus. Para Lopes, o parlamentar do Amazonas “tem muita competência” e continuará fazendo a diferença tanto para o Amazonas quanto para o Brasil.

Outro colega de Pauderney, o deputado Mendonça Filho (União-PE), também elogiou sua capacidade de argumentação. “Poucos têm o poder de argumentação de Pauderney Avelino. Ele é um dos mais qualificados e preparados aqui na Câmara”, afirmou Mendonça.

Visão estratégica

Em sua atuação no Congresso, Pauderney Avelino é visto como um defensor do Amazonas e do Brasil. O 1º vice-presidente da Câmara e do Congresso, deputado Altineu Cortês (PL-RJ), afirmou que o retorno de Pauderney é vantajoso para os dois, acrescentando: “É uma honra compartilhar dos ensinamentos do deputado Pauderney. Ganham o Brasil e o Amazonas.”

Prioridades para a Legislatura 2025-2026

Pauderney Avelino já delineou suas principais prioridades para esta legislatura. Ele revelou que o Fundo de Diversificação da Economia do Amazonas, parte da próxima fase da Reforma Tributária, é um de seus focos.

Além disso, ele ressaltou medidas fiscais e de geração de empregos, com destaque para o fortalecimento das Áreas de Livre Comércio, como as de Tabatinga, no Alto Solimões. Essas ações têm como objetivo impulsionar a economia local e garantir maior desenvolvimento para o Amazonas.

(*) Com informações da assessoria

