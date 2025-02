Invasores são retirados de terreno de empresa no Tarumã após reintegração de posse

Um grupo de invasores foi retirado de um terreno na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus, após o cumprimento de uma ordem judicial de reintegração de posse, na manhã desta quarta-feira (5). O terreno, que pertence a uma empresa privada, estava sendo ocupado de forma irregular.

Iniciada por volta das 6h, a operação foi custeada pela empresa proprietária do terreno, que havia solicitado a reintegração de posse à Justiça Federal.

Antes do cumprimento da ordem, foi pedido aos ocupantes que retirassem seus objetos pessoais, como roupas, eletroeletrônicos e materiais usados nas construções.

A operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Estadual (GGI-E), vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Levantamentos realizados pelo órgão identificaram a construção de mais de 100 barracos improvisados no local, que pertence a uma empresa privada.

A operação contou com a participação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Corpo de Bombeiros (CBMAM), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), Polícia Federal (PF), Serviço Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Amazonas Energia.

