Fronteiras

Coordenação-Geral das Fronteiras visitou Tabatinga, Benjamin Constant e a Base Arpão 2 e sinalizou reforço no combate ao crime organizado.

A Coordenação-Geral das Fronteiras (CGFRON), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), destacou o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança do Amazonas durante visita realizada à tríplice fronteira e à Base Fluvial Arpão 2. A agenda ocorreu entre sábado (30) e domingo (31) e incluiu os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Coari.

Durante o encontro com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Anézio Paiva, o coordenador-geral da CGFRON, coronel Jacks Galvão, classificou como eficiente a atuação das forças estaduais e sinalizou a necessidade de ampliar o apoio federal para fortalecer o combate ao crime organizado na região.

Segurança do Amazonas apresenta desafios da tríplice fronteira

O secretário Anézio Paiva afirmou que a visita permitiu mostrar de perto a realidade enfrentada pelos agentes que atuam no combate ao narcotráfico e outros crimes na região de fronteira.

Segundo ele, o governador Roberto Cidade determinou o reforço das operações nas Bases Arpão e também em Tabatinga, onde o Estado disponibilizou uma lancha blindada para ampliar o enfrentamento às organizações criminosas.

“O Governo Federal precisava conhecer de perto a realidade da nossa região. Esse apoio é fundamental para fortalecer as ações realizadas diariamente pelos nossos agentes”, destacou o secretário.

Governo Federal avalia ampliar apoio à segurança do Amazonas

O reforço das operações no interior contou com recursos federais destinados ao pagamento de diárias dos agentes de segurança por meio do programa Brasil Contra o Crime Organizado.

Durante a visita, o coronel Jacks Galvão explicou que a agenda foi determinada pelo secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, com o objetivo de fortalecer a integração entre as forças estaduais e federais.

“Estamos vendo a importância dessa integração, desse reforço de policiamento e da necessidade de novas aquisições para fortalecer o combate à criminalidade”, afirmou.

Coordenação destaca trabalho das forças de segurança do Amazonas

O coordenador-geral da CGFRON ressaltou que os resultados alcançados pelas polícias do Amazonas demonstram a eficiência das ações realizadas na região.

Segundo ele, o trabalho desenvolvido pelas forças estaduais tem apresentado resultados importantes mesmo diante dos desafios logísticos impostos pela dimensão territorial do estado.

“É um trabalho de excelência e muito bem feito. Com mais apoio e reforço estrutural, esses resultados podem ser ainda melhores”, destacou Galvão.

Base Arpão 2 reforça combate ao crime organizado

A comitiva também visitou a Base Fluvial Arpão 2, localizada no município de Coari, a 369 quilômetros de Manaus.

Durante a visita, a SSP-AM apresentou a estrutura da unidade, o efetivo integrado e os resultados alcançados nas operações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado.

O coronel Jacks Galvão destacou que a integração entre forças estaduais e federais tem ampliado a produtividade das operações realizadas na região.

“Estamos conhecendo o trabalho desenvolvido na Base Arpão. A integração das forças produz resultados importantes e fortalece o enfrentamento ao crime organizado em todo o país”, afirmou.

Governo Federal promete analisar demandas do Amazonas

Ao final da visita, o coordenador-geral da CGFRON reconheceu os desafios enfrentados pela segurança pública do Amazonas e afirmou que levará as demandas apresentadas ao Ministério da Justiça.

Segundo ele, a extensão territorial da região exige atenção especial do Governo Federal para ampliar investimentos, equipamentos e recursos destinados ao combate à criminalidade nas áreas de fronteira.

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