Ministra anuncia expansão das equipes de saúde ribeirinha no AM

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em Manaus, na manhã desta quarta-feira (5), para visitar a comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada na zona rural da cidade.

Durante a visita, a ministra acompanhou as dificuldades enfrentadas para a prestação de atendimentos médicos aos ribeirinhos e anunciou um aumento no custeio das equipes de saúde da região. Nísia Trindade também detalhou planos de expansão das equipes de Saúde da Família Ribeirinha, com previsão de aumento de 30 equipes até o final de 2025.

O Ministério da Saúde já conta com 310 equipes de Saúde da Família Ribeirinha no Amazonas, com planos de ampliação para 340 até 2025. O governo federal dobrou o repasse de recursos para o atendimento aos ribeirinhos, subindo de R$ 80,5 milhões em 2022 para R$ 168,1 milhões em 2024.

A medida visa melhorar o atendimento nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, que enfrentam desafios logísticos, principalmente devido ao período da seca.

Visita às unidades de saúde

Ainda pela manhã, a ministra visitou a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, que realiza mais de 500 atendimentos mensais à população local. Ela destacou a importância de medidas implantadas pelo Ministério da Saúde, como o prontuário eletrônico, que possibilita a integração de dados dos pacientes e facilita o atendimento em qualquer município.

“A conexão, o prontuário eletrônico, coloca a população daqui, as pessoas que residem em Nossa Senhora de Fátima, em pé de igualdade com qualquer outro município”, afirmou Nísia Trindade.

À tarde, a ministra participou da cerimônia de abertura do “Encontro Nacional da Estratégia Saúde da Família Ribeirinha: Nos Caminhos das Águas, o SUS se Fortalece”, onde detalhou o anúncio da ampliação das equipes e os principais investimentos para a saúde ribeirinha.

Desafios logísticos

A ministra também visitou a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF), que percorre as calhas dos rios Negro e Amazonas, levando atendimentos médicos a mais de 7 mil pessoas. A UBSF realiza cerca de 800 atendimentos por viagem, e também oferece serviços de exames laboratoriais. Porém, a unidade ainda enfrenta desafios logísticos, principalmente durante o período da seca, entre os meses de junho e novembro, quando o acesso a algumas comunidades se torna mais difícil.

“Eu acho que a questão importante que nós temos consciência no Ministério da Saúde é o diferencial em áreas ribeirinhas da Amazônia, principalmente porque alternam-se períodos em que o rio está cheio e períodos de seca”, concluiu a ministra.

Saúde da família ribeirinha

Com um foco nas especificidades da região da Amazônia Legal e do Pantanal Sul-Mato-Grossense, a Estratégia Saúde da Família Ribeirinha busca levar serviços de saúde de forma mais próxima às comunidades ribeirinhas, muitas das quais são isoladas e enfrentam dificuldades para acessar cuidados médicos regulares.

As UBSFs e as unidades de saúde locais desempenham um papel crucial nesse contexto, com a missão de garantir que milhares de famílias tenham acesso à atenção básica de saúde e a exames regulares.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱