Cella Bártholo escolhe o Amazonas como cenário para clipes do primeiro álbum

A cantora Cella Bártholo está a todo vapor com a produção do seu primeiro álbum audiovisual, intitulado “Efeito Borboleta”. A artista escolheu Manaus para a gravação dos clipes das duas primeiras músicas do projeto, “Meu Norte” e “Me Ignora”. Com referências marcantes da cultura nortista, Cella faz uma imersão artística, explorando a sua identidade regional com bastante pop.

Desde o ano passado, com o lançamento de Superficial e Karma, a artista tem reforçado a sua transição para o universo pop, o que tem agradado bastante os fãs da cantora. As gravações dos clipes de “Meu Norte” e “Me Ignora” acontecem desde terça-feira (04) e seguem até sexta-feira (07) em locais marcantes da cidade, como o Teatro Amazonas e o rio Negro.

Além dos cenários, Cella incluiu outros elementos nas produções, como as biojóias da artista Rita Prossi e o figurino desenvolvido pelo Ateliê Derequine, instalado na comunidade indígena Parque das Tribos e que reúne artesãos que trabalham com peças que valorizam e promovem a cultura amazônica. Tudo escolhido pela stylist e produtora de moda amazonense, Gielesse Caresto.

Cella ressalta que as músicas trazem elementos sonoros da cultura regional e que se conectam com as batidas do pop, tornando tudo uma experiência muito significativa para ela como artista e que, com certeza, vai impactar o público. “Meu Norte”, diz ela, é uma das faixas do álbum mais pop, com uma letra que carrega força e grandiosidade, funcionando como um mantra pessoal e um hino de solitude.

“Não posso entregar outros detalhes, mas posso reforçar que estou muito contente com o projeto e trabalhando bastante para entregar um álbum especial e que externa para todos a minha essência”, destaca. O lançamento de “Meu Norte” e “Me Ignora” ainda não tem data fechada, mas deve acontecer nos próximos meses. Os fãs podem fazer o pré save para ouvir em primeira mão “Meu Norte”, em breve.

O álbum será lançado pelo selo Sinc, criado com o objetivo de valorizar artistas independentes e talentosos, de diferentes estilos musicais. A produção dos clipes está sendo executada pela In Cena.

