Escola de samba A Grande Família realiza ensaio técnico no Nova Era Grande Circular na sexta (7)

A Escola de Samba A Grande Família realiza nesta sexta-feira (7), a partir das 20h, no Super Nova Era da avenida Autaz Mirim, 8.900, Jorge Teixeira, ensaio técnico para o carnaval 2025. Esse é o segundo ensaio da campanha de carnaval “Unidos do Nova Era”, que busca reforçar a conexão da marca com a cultura.

A gigante da zona leste, como é conhecida a Grande Familia, promete uma apresentação com ritmo contagiante e envolvente, mostrando um pouco do que levará para o desfile no Sambódromo, no dia 01 de março.

A ação “Unidos do Nova Era” reúne quatro das principais escolas de samba de Manaus – Aparecida, Grande Família, Vitória Régia e Alvorada –, para uma ação especial, com sorteio de fantasias para o desfile do primeiro grupo. Além disso, os foliões podem curtir ensaios técnicos das agremiações nas lojas Nova Era, durante todo o mês. O primeiro foi da Aparecida, no último sábado (01).

No dia 15, na loja da avenida Max Teixeira, 4000, Cidade Nova, será a vez da Vitória Régia. Encerrando a programação de ensaios, no dia 21 de fevereiro, a escola Unidos do Alvorada, promete colocar a comunidade para afinar o samba no pé, na loja da avenida Desembargador João Machado, 1500, bairro Alvorada.

Fantasia – O Nova Era também preparou o sorteio de 400 fantasias para uma ala reservada em uma das quatro escolas de samba parceiras. Serão 200 sorteados com direito a acompanhante.

A campanha, que conta com a parceria de marcas como Itaipava, Elgin, SBP, Aurora e Skarloff, vai até 17 de fevereiro. Para concorrer, a cada R$ 200 em compras em uma das lojas Nova Era de Manaus, o cliente recebe um número da sorte, que poderá ser consultado no aplicativo de cashback Zeuss. A campanha será realizada exclusivamente pelo aplicativo Zeuss, o que significa que os clientes precisam ter cadastro no app para participar. Caso ainda não possuam, o aplicativo pode ser baixado de maneira simples e rápida, e a participação estará garantida.

Tem direito a números da sorte em dobro, os clientes que pagarem as compras com o cartão TeuCard ou Pix e adquirirem ao menos um produto das marcas parceiras, conforme indicação do regulamento.

O sorteio das fantasias acontece no dia 19 de fevereiro pela Loteria Federal e no dia 20 serão divulgados os ganhadores.

