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Evento reúne Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo em apresentação inédita na Arena da Amazônia.

Começam a ser vendidos nesta quarta-feira (3) os ingressos para o “CÊ TÁ DOIDO FESTIVAL” em Manaus. A label que vem fazendo história por onde passa e que reúne Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo chega pela primeira vez ao Amazonas no dia 3 de outubro. A assinatura do maior projeto sertanejo da atualidade é da MJ Entretenimento e a produção local será assinada por PUMP Entertainment. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma vaideingresso.com.br.

“Estamos ansiosos para estar junto com vocês”, garantem Ícaro & Gilmar. “Vai ser mais uma edição histórica. Corre comprar o ingresso”, sugere Panda. “Queremos lotar esse show que promoter ser histórico”, completam Humberto & Ronaldo.

Os cinco artistas se apresentam simultaneamente proporcionando mais de quatro horas de show em um palco 360° em formato de posto de combustíveis que será montado no podium da Arena da Amazônia. O line-up do Festival também terá os DJs Pedro Volt e Comandante, o “pagonejo” do CDB com PEU e Lucas, e o locutor Pedro Lima, em uma experiência imersiva, única e exclusiva.

O Instituto Maria José, braço social da MJ MUSIC, participa ativamente do “CÊ TÁ DOIDO FESTIVAL” com a arrecadação de alimentos não-perecíveis que são doados a entidades locais.

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