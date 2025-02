David Fernandes assume o comando do Detran-AM

O novo titular do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) é David Fernandes dos Santos. A nomeação do novo presidente do Detran-AM foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (5).

David Fernandes é bacharel em Direito e Gestão Pública e já atuava no Detran desde 2013, onde exerceu o cargo de Coordenador Geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT) até 2020 e, atualmente, respondia como Diretor Técnico.

A função de diretor-presidente do órgão era exercida por Wendell Waughan Monteiro.

