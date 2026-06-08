Um boi de grande porte provocou correria e assustou moradores de Anori, município localizado a cerca de 195 quilômetros de Manaus, após circular livremente pelas ruas da cidade.
O caso aconteceu na última sexta-feira (6) e ganhou repercussão nas redes sociais depois que moradores compartilharam vídeos do animal andando pela área urbana.
Boi corre pelas ruas de Anori
As imagens mostram o boi caminhando por diferentes ruas enquanto moradores acompanham a movimentação à distância.
Em alguns momentos, o animal muda de direção e segue em direção a grupos de pessoas. Por isso, moradores correm para evitar uma possível aproximação.
Além disso, a presença do boi chamou atenção de quem passava pelo local, já que o animal circulava sem qualquer tipo de contenção.
Animal derruba motocicleta
Durante a movimentação, o boi atingiu uma motocicleta que estava estacionada na via e derrubou o veículo.
Com isso, o susto aumentou entre os moradores, que se afastaram rapidamente para evitar acidentes.
Apesar da correria e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
O episódio reacendeu entre moradores a preocupação com a circulação de animais de grande porte em áreas urbanas do município.
Veja o vídeo:
June 8, 2026
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