ANORI

Animal de grande porte circulou livremente pelas ruas da cidade, assustou moradores e causou danos materiais.

Publicado em 08 de junho de 2026

Um boi de grande porte provocou correria e assustou moradores de Anori, município localizado a cerca de 195 quilômetros de Manaus, após circular livremente pelas ruas da cidade.

O caso aconteceu na última sexta-feira (6) e ganhou repercussão nas redes sociais depois que moradores compartilharam vídeos do animal andando pela área urbana.

Boi corre pelas ruas de Anori

As imagens mostram o boi caminhando por diferentes ruas enquanto moradores acompanham a movimentação à distância.

Em alguns momentos, o animal muda de direção e segue em direção a grupos de pessoas. Por isso, moradores correm para evitar uma possível aproximação.

Além disso, a presença do boi chamou atenção de quem passava pelo local, já que o animal circulava sem qualquer tipo de contenção.

Animal derruba motocicleta

Durante a movimentação, o boi atingiu uma motocicleta que estava estacionada na via e derrubou o veículo.

Com isso, o susto aumentou entre os moradores, que se afastaram rapidamente para evitar acidentes.

Apesar da correria e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O episódio reacendeu entre moradores a preocupação com a circulação de animais de grande porte em áreas urbanas do município.

Veja o vídeo:

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