Reitor da UEA anuncia pagamento de professores de cursos especiais

No mês de maio, 105 professores que ministraram cursos especiais no interior do Amazonas, em 2020, receberão valores em Folha Especial

Manaus (AM) – O reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), André Luiz Nunes Zogahib, vai efetuar o pagamento de 105 professores efetivos que trabalharam, em 2020, em 23 cursos especiais oferecidos em municípios do interior do Amazonas.

Ele inicia a nova gestão garantindo a valorização dos servidores e cumprindo compromisso firmado durante a campanha.

O pagamento será realizado no mês de maio, por meio de Folha Especial – tipo 61 –, totalizando o valor de R$ 807.338,31.

A medida tem o apoio do governador do Amazonas, Wilson Lima, por meio da Secretaria de Administração e Gestão (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

“Estamos em contato com a Sefaz para que, ainda neste ano, seja viabilizado também o pagamento dos retroativos e da data-base. Neste momento, nós nos encontramos em processo de ajuste. Assim que tivermos uma resposta positiva, informaremos aos servidores”, enfatizou o reitor.

O governador Wilson Lima afirmou que o diálogo com a UEA possibilitará melhorias na gestão no aspecto mais amplo.

“Temos conversado com a instituição e, a partir disso, sentido as necessidades da comunidade universitária como um todo, desde o pessoal até a estrutura física. Nossa disposição é seguir e fortalecer a parceria. A UEA é essencial para a formação profissional e qualificação de mão de obra e nosso apoio é irrestrito”, declarou.

Para Nadime Mustafa Moraes, que integra o corpo docente da UEA desde 2008, ministrando aulas no curso de Matemática da Escola Normal Superior (ENS/UEA), a iniciativa da nova gestão é louvável.

“Digo isso no sentido de tomada de decisão, logo no início do mandato. Porque, assim, consegue-se pluralizar o cumprimento do que foi falado durante a campanha”, analisou.

Para a professora Susane Patrícia Melo de Lima, coordenadora de curso especial modular/Geografia nos municípios de Ipixuna e Boca do Acre, é de suma importância que a nova gestão priorize o cumprimento de suas principais propostas de campanha, pois isso evidencia o respeito à comunidade acadêmica e o comprometimento com as causas da UEA.

“Logo, essa notícia mostra a responsabilidade da gestão, valorização e reconhecimento do trabalho docente. Sem dúvida é um passo inicial muito importante, que aponta perspectivas positivas para o muito que ainda se pode realizar pela nossa UEA”, ressaltou a professora Susane Lima.

*Agência Amazonas

