Abono Salarial PIS-Pasep 2025; veja calendário e como sacar benefício

Os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao abono salarial PIS-Pasep 2025, referente ao ano-base 2023. O pagamento inicia em 17 de fevereiro para os nascidos em janeiro e será feito até 29 de dezembro de 2025.

O abono salarial é de até um salário-mínimo, concedido anualmente a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que atendem aos requisitos do programa. Para ter direito, é preciso ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base e recebido até dois salários-mínimos mensais.

As consultas podem ser feitas no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br, onde estão disponíveis informações sobre o banco de recebimento, data e valores. O calendário de pagamento de 2025 é unificado, com base no mês de nascimento de cada beneficiário.

Em 2025, serão disponibilizados R$ 30,7 bilhões para o pagamento do benefício a cerca de 25,8 milhões de trabalhadores, de acordo com o Ministério do Trabalho.

Calendário de Pagamento Abono Salarial PIS-Pasep 2025 (Ano-Base 2023)

Nascido em Recebem a partir de Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de de maio Junho 15 de de maio Julho 16 de junho Agosto 16 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Como consultar?

Atualize o aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Acesse com CPF e senha do portal gov.br. Toque em “Benefícios” e “Abono Salarial”. A tela mostrará se está habilitado a receber o benefício.

Quem tem direito ao abono?

Cadastro no PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos 5 anos.

Trabalho para empregador que contribui para PIS ou Pasep.

Recebimento de até 2 salários-mínimos no ano-base.

Trabalho por pelo menos 30 dias no ano-base.

Dados informados corretamente pelo empregador.

Quem não tem direito?

Empregados domésticos.

Trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física.

Valor do abono:

O valor é proporcional ao tempo de serviço. Quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário-mínimo (R$ 1.302). O abono pode variar de R$ 126,50 a R$ 1.518, conforme a quantidade de meses trabalhados.

Como receber?

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS), o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, por conta bancária, Poupança Social Digital ou saque com cartão social.

Para servidores públicos (Pasep), o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil, por crédito em conta bancária ou presencialmente nas agências.

