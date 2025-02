Garantido avança nas obras do Curral em preparação ao Festival 2025

Com obras finalizadas e planejamento antecipado, o Boi Garantido se prepara para o Festival 2025 com eventos culturais e estrutura renovada

O Boi-Bumbá Garantido concluiu a fase final das obras do novo palco e do píer do Curral Lindolfo Monteverde, em Parintins. A área destinada às alegorias ganhou ampliação e compactação de 1.200 m², garantindo mais organização e segurança para a busca do 33º título.

O presidente do Bumbá, Fred Góes, acompanhou pessoalmente todas as etapas das obras. Ele destacou que o planejamento para o Festival de Parintins 2025 já está concluído, assegurando que os trabalhos avancem com eficiência.

“Tudo foi planejado com muito cuidado, pensando na galera vermelha e branca, em nossos artistas e trabalhadores. Os trabalhos incluem a compactação de mais de 1.200 m² de área para abrigar as alegorias, evitando que fiquem nas ruas; a finalização do novo palco e do píer da Cidade Garantido; e a revitalização da praça do Curral. Tudo isso fortalece o Garantido na busca pelo tão sonhado 33º campeonato da nação inigualável”, afirmou Fred Góes.

Boi de Arena 2025

O vice-presidente do Boi Garantido, Marialvo Brandão, revelou que o Bumbá está totalmente preparado para o espetáculo de Arena 2025, intitulado “Boi do Povo, Boi do Povão”. O setor de trabalho dos artistas foi humanizado, e o projeto já está em execução.

“Desde julho de 2024, a Comissão de Artes e a Diretoria estão trabalhando no projeto 2025, e agora ele já está concluído. Estamos nos preparando para receber artistas do eixo Rio-São Paulo, que também contribuem no Carnaval, e nossos galpões já estão a todo vapor, com outros artistas desenvolvendo as maquetes das alegorias que serão apresentadas no Festival”, explicou Brandão.

O vice-presidente também ressaltou que o Boi Garantido está estabilizado financeira e estruturalmente, pronto para buscar o título do Festival de Parintins 2025, que ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho.

Sexta-Feira Cultural

O presidente Fred Góes convidou a nação vermelha e branca, além de toda a comunidade de Parintins, para a primeira Sexta-Feira Cultural de 2025. O evento acontecerá na próxima sexta-feira (7), a partir das 19h, na Praça da Cidade Garantido.

“Vamos retomar as Sextas-Feiras Culturais na Praça do Curral. Será um momento de celebrar a finalização das obras e o início da temporada 2025”, disse Fred Góes.

O evento terá entrada gratuita e contará com um grande show, apresentando os itens oficiais, David Assayag e Márcia Siqueira, da Batucada, grupos Toada de Roda, Curumins da Baixa e Balanço da Toada, além de outros segmentos do Bumbá.

(*) Com informações da assessoria

