Marcelo Ramos apresenta proposta que estabelece mandato à Suframa

Decreto do IPI que já gera demissões e ruína econômica no Amazonas motivou PL

Manaus (AM) – O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), apresentou projeto de lei que estabelece um mandato de quatro anos ao Superintendente da Suframa – Superintendência da Zona Franca de Manaus.

A nomeação continuará a ser atribuição do presidente da República, no entanto, a indicação terá que ser feita com base numa lista tríplice, a exemplo do que já ocorre na escolha da chefia de algumas carreiras de Estado.

Ramos argumenta que as trocas no comando da Suframa têm ocorrido ao sabor de conveniências políticas, o que tem trazido ainda mais instabilidade e descontinuidade de ações na autarquia.

“O projeto de lei busca, justamente, frear essa indevida e perniciosa intromissão, que, além de violar norma legal expressa, atua contra o interesse público, sobretudo do Amazonas,“ justificou.

A troca de direção da Suframa, prossegue Marcelo Ramos, tem acontecido ao arrepio dos reais interesses da população amazônica, que tem no modelo ZFM um pilar imprescindível à economia da região.

“Hoje o superintendente da autarquia é indicado pelo presidente da República e pode ser retirado do cargo a qualquer momento”, disse.

O projeto do parlamentar amazonense propõe dar mais autonomia funcional à Suframa, de modo que o comando do órgão possa atuar em favor dos interesses do Amazonas e dos estados que são diretamente impactados pelo modelo ZFM.

Pelo PL, o presidente só poderá exonerar o superintendente em caso de doença comprovada, depois de condenação transitada em julgado ou quando houver conflitos de interesse.

Demissões em Março-Após o governo federal publicar decreto que reduziu em 25% o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), o presidente do Sindplast (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Material Plástico de Manaus e do Estado do Amazonas), Francisco Brito, informou que demissões no PIM já foram efetuadas no mês de março.

Em entrevista ao Jornal do Commercio do Amazonas, o sindicalista revelou que, após reuniões com quatro empresas do setor, foi dito que as matrizes já suspenderam a produção e aguardam os próximos acontecimentos para decidir se ficam na ZFM.

Um cenário que, segundo o sindicalista, deverá atingir em breve os setores de componentes, além de subsetores metalúrgicos.

Veja o PL:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node0c40ey11vy17fy8wffqf7bhz48846491.node0?codteor=2158664&filename=PL+939/2022

*Com informações da assessoria

