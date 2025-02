Acidente grave entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas na Ponte Rio Negro

Na noite desta quinta-feira (6), duas pessoas ficaram gravemente feridas após serem atropeladas por uma carreta no meio da Ponte Rio Negro. Segundo informações, o motorista da carreta, realizando um retorno proibido, colidiu com a motocicleta em que estavam dois rapazes. Após o impacto, o motorista da carreta fugiu do local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas, que foram levadas em estado grave para um hospital da cidade. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência. Imagens do acidente mostram a motocicleta destruída e as vítimas caídas na pista.

A Polícia Militar segue em busca de informações para localizar o motorista responsável pelo acidente. O caso está sendo investigado.

