Wilson Lima lança projeto para primeiro emprego de estudantes na abertura do ano letivo

Começou, nesta sexta-feira (7), o ano letivo de 2025 para 187 mil estudantes na capital com o lançamento do programa Sine Primeiro Emprego. A iniciativa tem o objetivo de preparar estudantes finalistas para postos de trabalho disponíveis na rede Sine Amazonas, diminuindo o tempo entre a conclusão dos estudos e inserção no mercado de trabalho.

“Tem uma idade que começamos a pensar em como colaborar em casa, em ajudar o pai, a mãe, a ter consciência do esforço que a nossa família faz para que possamos estar na escola. É por isso que nos preocupamos com o primeiro emprego, em fazer com que vocês, que estão saindo agora do ensino médio, tenham oportunidades de ajudar em casa e dividir as responsabilidades com os pais”, afirmou o governador Wilson Lima.

O anúncio do projeto, que faz parte do programa Escola Para o Trabalho, lançado em 2021, foi feito na Escola Estadual Terezinha Almeida da Silva, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Com 825 estudantes matriculados para o ano letivo de 2025, a unidade de ensino conta com uma estrutura completa composta por laboratórios de informática, de ciências, biblioteca e auditório.

O projeto é uma parceria entre a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. A ideia é que o piloto do projeto seja aplicado, inicialmente, em três escolas da Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas (Iteam).

Na ocasião, um termo de cooperação técnica foi assinado entre os órgãos do Governo do Amazonas para a execução do Sine Primeiro Emprego, com início previsto para o mês de março. A ação é oriunda de emenda do deputado estadual Adjuto Afonso, no valor de R$ 600 mil.

Capacitação

O projeto atenderá, nesta primeira edição, 480 estudantes do ensino médio, com cursos de capacitação para o desenvolvimento de competências necessárias para o primeiro emprego, entre elas: habilidades de comunicação, trabalho em equipe, pontualidade, responsabilidade, capacidade de adaptação e o domínio de ferramentas básicas de informática.

O curso é dividido em módulos e durante seis meses, os alunos serão capacitados e monitorados pela Setemp para verificar sua entrada no mercado de trabalho por meio da Rede Sine Amazonas.

Escola

Para receber os novos alunos, foi construída na escola uma quadra poliesportiva entregue pelo Governo do Amazonas, representando um investimento de R$ 1,2 milhão. A construção da quadra e os aparelhos são resultado de indicativo e emenda do deputado estadual João Luiz.

Além disso, para o ano letivo de 2025, foram feitos serviços de pintura de piso cimentado, revisão hidráulica, pintura do muro interno, troca de fechaduras, entre outros serviços de manutenção gerais.

O estudante André Monteiro, de 17 anos, é morador do bairro Alvorada e cursou todo o ensino médio na Escola Estadual Terezinha Almeida. Ele destacou as melhorias para a comunidade a partir dos investimentos na unidade de ensino.

“(A quadra) é importante para o nosso lazer. E também vai evitar a gente ficar tendo que usar outras quadras em outras escolas, assim como é importante para os eventos esportivos. A escola é boa, os professores são bons, e meu plano é passar no vestibular para entrar na faculdade e conseguir uma estabilidade financeira no futuro”, disse André.

Além da quadra, a unidade de ensino recebeu equipamentos eletrônicos como kit de monitoramento por vídeo, projetores, telas de projeção, caixas de som, mesa de som e televisores.

Para além dos investimentos de infraestrutura e tecnologia, a unidade de ensino, também, celebra a conquista de seus alunos. Em 2024, a escola aprovou 30 estudantes para o Ensino Superior em faculdades públicas, no Processo Seletivo Contínuo (PSC), no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ano letivo

Para o ano letivo de 2025, mais de 377,7 mil alunos estão matriculados na rede estadual de ensino. Desse total, 187,2 mil são alunos da capital e 190,5 mil do interior do Estado. O Amazonas possui mais de 600 escolas estaduais, das quais 233 são em Manaus e 371 no interior.

Na terça-feira (04/02), o governador Wilson Lima oficializou a abertura do ano letivo para estudantes da rede estadual dos 61 municípios do estado. A cerimônia aconteceu durante visita à Escola Estadual da Floresta (EEF) José Loureiro da Silva, localizada em São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus).

