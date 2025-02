Passagens aéreas para o Festival de Parintins 2025 já estão à venda

As passagens podem ser adquiridas à vista ou parceladas em até 6x sem juros no cartão de crédito.

As passagens aéreas para o Festival Folclórico de Parintins 2025 já estão disponíveis. A Amazon Best, em parceria com agências credenciadas, programou 22 voos para o evento, com possibilidade de ampliação conforme a demanda.

Os voos serão operados pela Gol Linhas Aéreas, utilizando aeronaves Boeing 737-800, com tarifas a partir de R$ 414,30 por trecho. As saídas de Manaus para Parintins ocorrerão entre os dias 26 e 30 de junho, com retornos nos mesmos dias. As passagens podem ser adquiridas à vista ou parceladas em até 6x sem juros no cartão de crédito.

A venda acontece na sede da Amazon Best em Manaus, na rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves, na unidade de Parintins e nas agências parceiras. Informações adicionais podem ser obtidas pelos números (92) 98269-0256 / 99376-8133 / 99177-4825.

Infraestrutura e Melhorias no Aeroporto

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realizará inspeções nos dias 18 e 19 de fevereiro para avaliar as melhorias no Aeroporto Regional Júlio Belém. A Prefeitura de Parintins, junto ao Governo do Estado e demais autoridades, está conduzindo as obras, previstas para serem concluídas até o final de fevereiro, garantindo a total operacionalidade do aeroporto a partir de março.

Sobre o Festival

O Festival Folclórico de Parintins celebra a cultura amazônica com as apresentações dos bois Garantido e Caprichoso. Além do espetáculo, o evento impulsiona o turismo e a economia local, atraindo milhares de visitantes anualmente.

