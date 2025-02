Mulher morre após ser atropelada por carro em grave acidente na Avenida Torquato Tapajós

Uma mulher identificada como Karola Gomes Maia morreu, na noite desta sexta-feira (7), após ser atropelada na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 20h, quando Karola pilotava uma motocicleta e foi atingida por um veículo modelo Fiesta.

Após o impacto, a jovem foi lançada para a outra faixa da avenida e foi novamente atropelada por um segundo veículo, cujo motorista fugiu do local sem prestar socorro. O motorista do primeiro carro permaneceu no local do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas Karola não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As autoridades investigam o caso e buscam identificar o condutor que fugiu.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

