VÍDEOS: Andressa Urach grava conteúdo adulto com manauara

Andressa Urach anunciou uma novidade que promete agitar o mercado de conteúdo adulto em 2025: ela irá gravar um conteúdo inédito ao lado do manauara Lion Santos, que fará sua estreia no segmento. A parceria foi compartilhada nas redes sociais de Lion Santos, que demonstrou grande entusiasmo com o encontro.

“Zerei o game! Ao lado da número 1 do Brasil, Andressa Urach. Quem diria que esse encontro épico ia acontecer? Quem shippa essa dupla insana?”, escreveu Lion, ex-repórter em Manaus, agora se preparando para ingressar no universo do conteúdo adulto.

Andressa também expressou sua empolgação com a colaboração, que marcará a estreia de Lion Santos no ramo.

“Direto de Manaus, e eu sou a primeira mulher que ele vai gravar. Olha que legal. Esse conteúdo vai ficar lindo, e vocês vão poder acompanhar, já sabem onde”, disse Urach, referindo-se à plataforma Privacy, onde ela já é uma das criadoras mais populares.

A parceria de Andressa com Lion Santos reforça o sucesso da influenciadora no mercado de conteúdo adulto digital, que tem atraído cada vez mais influenciadores em busca de novas oportunidades de monetização. Em 2024, Andressa foi considerada a criadora mais acessada da plataforma Privacy, acumulando um faturamento aproximado de R$ 6,5 milhões.

A decisão de Andressa de expandir suas colaborações na plataforma demonstra a crescente popularidade e o potencial do mercado digital para quem busca explorar nichos variados, consolidando sua marca pessoal.

VÍDEOS:

