QUEIXAS DE VIZINHOS

Após reclamações por barulho durante lives na madrugada, Gabily afirmou que mudou a rotina de trabalho e providencia isolamento acústico.

A cantora e influenciadora digital Gabily se pronunciou após receber reclamações de vizinhos por causa do barulho durante transmissões ao vivo realizadas em sua residência. O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que moradores relataram incômodo com o volume das lives realizadas durante a madrugada.

Em vídeos publicados em suas redes, a artista reconheceu que exagerou em alguns momentos durante as transmissões e afirmou que já adotou medidas para evitar novos problemas.

“Reconheço a minha imprudência, sim, de ter levado a minha voz em alguns momentos de horas de transmissões. Em alguns momentos o pico da adrenalina invade ali e a gente acaba se passando. Então reconheço meu erro. Já estou resolvendo a situação da melhor forma possível. No off já está tudo bem, já mudei os meus horários”, declarou.

Atualmente, Gabily trabalha com o formato de batalhas no TikTok Live, modalidade que exige interação constante com o público e costuma envolver reações mais intensas durante as disputas entre criadores de conteúdo.

Influenciadora mudou horários das transmissões

Segundo a cantora, as lives agora acontecem apenas durante o dia. Além disso, ela informou que está providenciando melhorias no isolamento acústico do espaço utilizado para as transmissões.

Gabily explicou que ainda não realizou as adaptações porque depende da autorização do proprietário do imóvel, alugado por meio de um aplicativo de hospedagem.

“Estou providenciando a acústica do meu estúdio. No entanto, não fiz a adaptação antes porque dependo da aprovação do dono do imóvel. Além disso, estou passando pela burocracia do aplicativo por onde aluguei a casa”, afirmou.

A influenciadora também destacou que o problema envolveu apenas uma residência vizinha. Segundo ela, a situação já foi resolvida diretamente com a moradora.

“Foi um caso isolado com uma pessoa que mora ao lado da minha casa, que estava no direito dela de reclamar, como eu já me redimi”, disse.

Ataques na internet viraram caso de polícia

Além das reclamações sobre o barulho, Gabily afirmou que passou a receber ameaças e mensagens ofensivas após a repercussão do caso.

Por isso, a cantora registrou um boletim de ocorrência e pretende tomar medidas contra os responsáveis pelos ataques.

“Todo o deboche, toda palavra que foi dita na internet a meu respeito, que não condiz com o que eu sou, eu registrei em boletim de ocorrência. Ontem fiquei na delegacia até 4 horas da manhã fazendo isso, porque a internet não é uma terra sem lei”, afirmou.

A influenciadora ainda disse que as críticas ultrapassaram os limites e acabaram se transformando em ataques pessoais.

“Isso não dá o direito de vocês deliberarem ódio sobre a minha vida em massa, porque isso faz mal para a pessoa que está do outro lado”, completou.

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